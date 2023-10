Test | Qual è la tua città?

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Basta! Mollo tutto e me ne vado!”: a chi non è mai capitato di esclamare (o pensare) questa frase in momenti di particolare stress, quando il posto dove viviamo ci sembrava andarci stretto, oppure abbiamo vissuto una delusione o il panorama dalla nostra finestra ci è apparso troppo angusto e non solo in senso letterale? Eppure siamo tutte legate alla nostra. È il nostro ambiente “naturale”, che conosciamo bene e in cui ci sentiamo a nostro agio. Ma siamo ugualmente legate al posto dove siamo nate, se è diverso da quello in cui viviamo. E abbiamo nel cuore anche frammenti di altri posti che magari abbiamo visitato, oppure che sono legati a un ricordo particolare, come le prime vacanze con lui, una gita divertente, un concerto di Vasco. Il luogo perfetto esiste Ma talvolta la voglia di cambiamento diventa imperativa. Così ci chiediamo se esista una ...