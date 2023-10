Teschi sulla maglia del Napoli. Il perché di questo cambiamento

La divisa ha una grafica disovrapposti su tutto il fronte, con loghi in bianco e scudetto tricolore posizionato al centro. La stampa è in digitale su materiale tecnico traspirante, sia sul ...Contro la Fiorentina il debutto della nuova maglia Sul tessuto nero ci sono iche sono i veri protagonisti della nuova creazione del Napoli. Costa 150 euro (130 per le tre da gioco, azzurra, ...

Napoli, sulla nuova maglia ci sono i teschi: ecco perché la Repubblica

Ci sono dei teschi sulla nuova maglia del Napoli Undici

Nella gara interna contro la Fiorentina, il Napoli indosserà una nuova maglia di gioco celebrativa: ecco qual è il suo significato al di là della ricorrenza di Halloween ...Che rapporto hai con l'ignoto Ne hai paura oppure no Scoprilo con il test dei teschi scegliendo il tuo preferito fra i quattro ...