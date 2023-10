Terremoto Campi Flegrei | via libera a decreto | le misure

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Viadel Consiglio dei ministri allegge sui. “L’impegno di spesa a copertura del provvedimento è di 52 milioni e 200mila euro di risorse finanziarie approntate dallo Stato” ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci al termine del Cdm. “Abbiamo chiesto alla Regione Campania che però ha deciso di non partecipare, ha ritenuto in questo momento di non doverlo fare, speriamo nelle prossime settimane possa cambiare idea. In ogni caso noi andiamo avanti e intendiamo farlo in perfetta collaborazione con gli enti locali e con la prefettura”. “L’obiettivo del governo è quello di continuare a lavorare sempre meglio per le emergenze ma al tempo stesso di passare a una seria prevenzione. Conviene intervenire laddove possibile per evitare che ...