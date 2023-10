Tennis Tavolo | WTT Stoccolma | Debora Vivarelli in semifinale

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Buone notizie per il mondo delitaliano con la nostrache nell’WTA diè riuscita a staccare il pass per le semifinali, mettendo in atto delle prestazioni abbastanza positive. La n. 156 del ranking mondiale al WTT er Stockholm continua la sua corsa e questa mattina per la quarta partita consecutiva non ha ceduto neppure un set. Nei quarti di finale ha, infatti battuto per 3-0 (11-5, 11-7, 1-3) l’insidiosa difesa croata Ivana Malobabic (n. 90) e inaffronterà la tedesca Shan Xiaona (n. 34), fresca campionessa europea a squadre. L’azzurra tornerà a disputare il penultimo turno in un grande torneo internazionale a poco più di quattro anni dal Challenge Plus Nigeria Open, nel quale aveva prevalso sulla slovacca Barbora Balazova (n. 48) e ...