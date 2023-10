Temptation Island 2023 | Mirko Brunetti sconvolge | sparito il tatuaggio con Greta Rossetti?

(Di venerdì 6 ottobre 2023)sta alimentando un vortice di speculazioni dopo i suoi fans hanno notato che nel suo ultimo post su Instagram sembra essere sparita una delle tracce più tangibili del suo passato amoroso con, ex tentatrice i. Gli occhi vigili dei fan non hanno perso tempo a notare che ildi coppia che i due si sono fatti è misteriosamente assente. Questa rivelazione arriva poco dopo l’annuncio della fine della loro relazione, scatenando teorie e domande tra i seguaci del reality dei sentimenti.cancella ogni traccia diIldi coppia ...

Negli ultimi giorni, le voci sul panorama amoroso di Perla Vatiero , celebre ex partecipante di Temptation Island , sono state inarrestabili. Tra ...

In alcune foto, l'ex protagonista di Temptation Island , Mirko Brunetti , sembra che abbia rimosso il tatuaggio dedicato all'ex Greta Rossetti? Vediamo ...

Perla e Igor sono stati due tra i protagonisti dell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island . La coppia si è conosciuta proprio ...

Se Perla ha ufficializzato la fine della frequentazione con il single diIgor, Mirko non ha ancora dato risposte definitive sulla sua relazione con Greta. I due sono in crisi da un paio di settimane e, stando a quello che postano sui social, non si vedono ...L'ex protagonista dell'ultima edizione di, Mirko Brunetti , sta facendo parlare di sé sul web: nell'ultimo post pubblicato, infatti, sul suo profilo Instagram, sembra che il famoso tatuaggio che condivideva con Greta ...

Uomini e Donne ha dato il via alla nuova edizione lo scorso 11 settembre 2023 e, come da tradizione, Maria De Filippi ha presentato i nuovi tronisti di questa stagione. Tra loro, oltre ai giovanissimi ...