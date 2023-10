Taylor Swift | il suo film supera gli incassi de I Mercenari 4 e stende Sylvester Stallone

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Swfit da record: il suoglide I4 con. La cantante ha già venduto più di 100 milioni di dollari di biglietti per il suoconcerto,ndo il totale deglideld’azione.: The Eras Tour sarà proiettato nelle sale il 13 ottobre, preceduto da una prima mondiale a Los Angeles l’11 ottobre. Secondo le previsioni, ildovrebbe incassare tra i 100 e i 125 milioni di dollari nel weekend di apertura, ma non sarebbe sorprendente se questa cifra venisseta.: The Eras Tour sarà proiettato in 8.500 sale in ...