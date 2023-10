Taxi | passa alla camera il dl asset | più licenze e le sigle scioperano

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il 10 ottobre vedere unin giro sarà improbabile. Non che gli scorsi mesi fosse più facile avvistarne uno, prenderlo poi un terno al lotto. Il problema è che durante il periodo estivo le auto bianche sono state al centro di numerose lamentele da parte dei cittadini che non riuscivano, se non raramente, a L'articolo proviene da Il Difforme.