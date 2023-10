Taveri | «All’Inter 7 5 | autorevole col Benfica Ma solito problema»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ha dato un suo giudizio sulla seconda giornata di Champions, Europa e Conference League. Il giornalista si esprime sull’Inter IL GIUDIZIO ? Durante il TG di Sport Mediaset, Minoha dato il suo giudizio sulle tre giorni di campagna europea: «La tendenza europea dell’anno scorso si sta confermando, sette vittorie, sei pareggi e una sconfitta tra tutte le competizioni nelle prime due giornate. I voti? L’Inter 7,5: gioca con un atteggiamento europeo, affronta chiunque con molta consapevolezza nei propri mezzi, anche se c’è ildel gol da curare. Squadra di rango in questa Champions League, vittoria coldizza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...