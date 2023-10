Tale e Quale Show | le anticipazioni della terza puntata | questa sera su Rai1

stasera su Rai 1 in prima serata appuntamento con la terza puntata di Tale e Quale Show 2023 : ecco le imitazioni previste in questo venerdì 6 ...

... venerdì 6 ottobre andrà in onda dalle ore 21.25 il secondo appuntamento (degli otto totali) conShow, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione ...... allahanno preso parte anche fornitori di servizi crypto, accademici e altri operatori del settore per discutere della proposta di legge.incontro fa seguito alla pubblicazione in data 26 ...

"Tale e quale show 2023", le imitazioni della terza puntata Io Donna

Terzo appuntamento con "Tale e quale show" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Stasera su Rai 1 la terza puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.Le imitazioni non sono finite, perché nella terza puntata di Tale e quale show 2023 arrivano nomi di peso della discografia mondiale. Si tratta di Dua Lipa, Lady Gaga e Lewis Capaldi, interpretati ...