Tale e Quale Show 2023 | seconda puntata | tra gli imitati Lady Gaga | Rosa Chemical e Ambra

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Terzasu di Rai1 di, con Carlo Conti e la giuria Goggi Malgioglio Panariello: ecco le imitazioni della serata, da Alex Belli che saràa Ilaria Mongiovì nei panni diTutto pronto negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per la terzadi, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per venerdì 6 ottobre, in diretta dalle 21.25. Laha visto al primo posto, a pari merito, Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì che hanno portato sul palco rispettivamente Harry Styles e Noa. A seguire, ...