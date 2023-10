Tabellone Masters 1000 Shanghai 2023 | Alcaraz guida il seeding | presenti cinque azzurri

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ile gli accoppiamenti deldi, che ritorna nel circuito dopo un lungo stop causato dalla pandemia. Sul cemento della Cina, in virtù dell’assenza di Novak Djokovic, il primo favorito delè Carlos, seguito da Daniil Medvedev e Holger Rune. Accreditati di una testa di serie anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente numero 6 e 17, e dunque esentati dal primo turno. Niente bye invece per Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini (al quale gli organizzatori hanno riservato una wild card), che completano la spedizione italiana. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY...

Rune avrà un impegno tutt'altro che semplice al Rolex Shanghai, perché sfiderà Brandon ... Napolitano al main draw Atp Shanghai - Da Musetti e Sonego a Fognini: ildegli italiani Il ...Questoera molto competitivo, c'erano tutti i più grandi, eccetto Novak ". Che potrebbe ...sono di gran lunga superiori ai pur bravi Tommy Paul e Alex De Minaur sconfitti nel1000 di ...

Il tabellone del Masters 1000 Shanghai di tennis: Sinner dalla ... Fanpage.it

ATP Shanghai, il tabellone: Sinner e Musetti nella parte bassa Sky Sport

Esordio amaro al Rolex Shanghai Masters per Fabio Fognini. Il ligure, numero 129 del mondo e in tabellone grazie a una wild card è stato battuto 6-2, 6-4, in… Leggi ...Ultima giornata interlocutoria al Rolex Shanghai Masters con tanti giovani e qualche “Figlio di un dio minore” alla ricerca di punti e di un pertugio in un tabellone che mette in palio tantissimi ...