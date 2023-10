Szczesny | 'Alla Juve per vincere ogni anno Messi e Rooney i più forti | sul ritiro'

Commenta per primo Tre clean sheet in questa Serie A, comee Meret e meglio di Maignan . I numeri dicono che l'inizio di stagione di Lorenzo Montipò è ... I viola eranoricerca di un ...... Gasperini: "Siamo in un buon momento e stiamo migliorando" Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo la vittoria dei nerazzurri in Europa League con lo Sporting: "

Szczesny e il retroscena con Spalletti alla Roma: "Ecco cosa mi ha fatto fare" Corriere dello Sport

Szczesny: «Alla Juve ogni anno si parte per vincere dei trofei e questo mi stimola a rimanere sempre conce ... Calcio News 24

In vista del match contro la Fiorentina, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia alle 13.30 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno. Su ...Accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994 della nazionale polacca, potrebbe, alla fine, trovare un accordo per il rinnovo con il Napoli, club.