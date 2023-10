Sviluppi nel giallo di Armita | in coma perché non portava il velo | le immagini in metro e l’arresto della madre video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilsulle sorti diGarawand – la 16enne innon indossava ilin– si arricchisce di nuovi, inquietanti. Innanzitutto, c’è da prendere in considerazioneragazza, Shaheen Ahmadi, che secondo quanto riporta il Corrieresera, riferendo quanto asserito da Iran International, sarebbe stata fermata per aver gridato contro le forze di sicurezza che le hanno impedito di far visita alla figlia in ospedale. E poi c’è quel: quelledelle telecamerestazioneche ritraggonoentrare ...