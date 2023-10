(Di venerdì 6 ottobre 2023)anno scolastico/24: alcune scuole si sono già rivolti alle MAD per trovare gli insegnanti "introvabili", in particolare per Matematica A026, Matematica e Fisica A027, Tecnologie informatiche A041, Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche A040, Scienze e Tecnologie meccaniche A042. Innanzitutto bisogna chiarire la differenza tra MAD e Avvisi e poi stabilire cosa prevede l'accettazione dell'. L'articolo .

...sistema che non prende in considerazione le graduatorie esistenti per le quali migliaia di... Lei sa come funziona davvero l'algoritmo per la nomina dellea tempo determinato Noi ...Anche quest'anno le scuole iniziano a cercaretramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare ... 2, una dalla presa di servizio fino al 31/...

Supplenze docenti 2023/24: incarico da MAD si può abbandonare senza sanzione Orizzonte Scuola

Supplenze, GPS esaurite in alcune classi di concorso: avvisi USP (aggiornamento 3 ottobre) Scuolainforma

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a venerdì 6 ottobre.Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, proseguono le operazioni informatizzate per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da GAE e da GPS al 31 agosto e al 30 giugno 2024. In ...