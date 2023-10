Supercoppa italiana | l’Arabia e i soldi arabi fanno cambiare le date Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023), cambiano le. Non si gioca più dal 4 all’8 gennaio. Scrive IlIna va anche la nostra Lega Calcio, per giocare un’altra edizione della, la prima in versione Final Four. Partite previste dal 4 all’8 gennaio e calendari del campionato già presentati, contando il rinvio delle squadre impegnate (Napoli e Lazio, Inter e Fiorentina). Poi però a Riad si sono accorti che quellenon vanno bene perché il loro cartellone è già troppo ricco e perciò, contrordine si cambia. Lunedì il Consiglio di via Rosellini deve deliberare il nuovo programma, tanto decidono sempre i. Se non sono quelli delle tv, sono quelli degli. COME HA SCRITTO IL NAPOLISTA “La Lega Serie A informa di aver ...