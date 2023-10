Subaru Crosstrek - Tutta nuova | ma è sempre lei

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Se siete stati di recente negli Stati Uniti, potreste esservi imbattuti nella, la sorella dellaXV. Vettura, quest'ultima, che nella suagenerazione apparentemente più vicina a un restyling, viste le notevoli similitudini a livello di design prenderà il nome americano, chiamandosipure da noi: l'abbiamo guidata in anteprima, in attesa del lancio commerciale previsto per i prossimi mesi. Le novità, fuori e dentro. Le principali differenze estetiche rispetto alla XV stanno nei gruppi ottici anteriori e posteriori, che risultano più affilati e moderni. Per il resto, gli esterni confermano le linee tese e i dettagli che parlano di outdoor, come i parafanghi e i passaruota di plastica. Da notare una novità di design funzionale, ben visibile sulle plastiche ...