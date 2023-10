Stupro di Guidonia | arrestato il responsabile Ecco chi è

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023)diil. Dopo indagini serrate i carabinieri hannoun 25enne marocchino Lo scorso agosto una 16enne diaveva denunciato una violenza sessuale ai suoi danni da parte di un 25enne conosciuto sui social. La minore aveva iniziato a scambiare messaggi con il giovane, di origini marocchine, su chat private fino a quando i due non hanno deciso di incontrarsi. L’incontro è avvenuto prima in un bar per poi spostarsi in un parco pubblico a Villalba di, dove i due hanno iniziato a passeggiare e parlare. La situazione è cambiata e precipitata nel momento in cui la coppia ha deciso di sedersi su una panchina. In quel momento, il 25enne ha avanzato un approccio verso la giovane, forzando il suo volere. Nonostante lo ...