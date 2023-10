«Studenti troppo stressati» | così un liceo di Milano dice addio a pagelle a metà anno e voti numerici

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Stop alledi. È questa la decisione delscientifico Piero Bottoni diche ha deciso di introdurre il «periodo unico». Si tratta del primo istituto ache sceglie di direaidel primo quadrimestre, e che si aggiunge ad altri pionieri italiani come il polo scolastico Volta di Piacenza o il Malpighi di Bologna. Le motivazioni di questa decisione risiedono nella tutela del benessere psicologico di ragazze e ragazzi. «i ragazzi avrpiù tempo per studiare in modo approfondito e più rilassato, senza passare, ad esempio, le vacanze di Natale sudando sui libri in vista delle verifiche a gennaio. Imparera organizzarsi meglio e anche a evitare ...