Strage di Mestre | nel 2017 i tecnici avevano detto che il guard rail andava cambiato

Le reali cause della Strage di Mestre continuano ad essere un mistero. Le ipotesi più accreditate sulla caduta del bus che ha provocato la morte di ...

Leggi Anche Tragedia bus Mestre , il perito stradale: ' guard rail fuori dagli standard attuali' Come riporta il Corriere della Sera , nel loro ...

Le indagini sulladihanno rivelato nuovi dettagli rilevanti. Un dossier stilato da tecnici nel 2017 aveva già evidenziato la necessità di sostituire le barriere di protezione su entrambi i lati del Nuovo ...Indagini che proseguono. Ladel bus di Venezia , capitata alo scorso 3 Ottobre , dove sono morte ben ventuno persone, entra nel vivo. Il procuratore capo in carica, Bruno Cerchi , ha annunciato che i controlli ...

Strage del bus a Mestre, la ricostruzione animata dell'incidente: cosa sappiamo finora La Stampa

La foto del guardrail già "spezzato", il bus fuori controllo: 5 punti sulla strage di Mestre Today.it

VENEZIA - Dopo il dolore è il momento della solidarietà. Quella vera, fatta di gesti concreti e non solo di parole "acchiappa-like" da pubblicare su Facebook per ...I due bambini erano sul bus precipitato dal cavalcavia. La loro mamma è tra le 21 vittime, loro sono stati salvati e sono ricoverati. I medici hanno concesso un supporto speciale: il loro meticcio. An ...