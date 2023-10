Strage di Hroza | salgono a 52 le vittime ucraine del bombardamento russo

è un piccolo insediamento con circa 300 persone. Finora è stato possibile identificare 35 delle persone uccise nell'attacco. "Un quinto della popolazione è morto a causa di questo attacco ...🔊 Ascolta articolo - Il Terribile Attacco In uno degli eventi più tragici dall'inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha colpito un caffè a, nel distretto di Kharkiv, con un missile, causando la morte di 51 persone, tra cui un bambino di 8 anni. Le vittime stavano partecipando a una veglia funebre in ...

Strage di civili a Hroza - La Francia inizia il ritiro dal Niger ... Liberi oltre le illusioni

Strage a Hroza, Ucraina: 51 morti in un attacco missilistico russo LiberoReporter

Kiev, 6 ott. (Adnkronos) - Nuovo raid della Russia contro Kharkiv, in Ucraina, nelle prime ore di oggi, 6 ottobre 2023. L'attacco ha colpito il centro della città e tre civili sono rimasti feriti, ha ...Il bilancio delle vittime dell'attacco di ieri al villaggio di Hroza, nella regione di Kharkiv, è salito a 52. Lo ha dichiarato il capo della regione Oleg Synegubov a Radio Svoboda ...