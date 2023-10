Strage di civili a Hroza | il Cremlino nega | ' Colpiamo solo obiettivi militari'

Il presidente Volodymyr Zelensky ha giura to vendetta per l'attacco che ha causato sette morti e 144 feriti a Chernihiv . 'Sono sicuro che i nostri ...

In Ucraina la guerra si fa sempre più spaventosa, a oltre 19 mesi dall’invasione della Russia. Il 5 ottobre i russi hanno bombardato un supermarket ...

51 morti. Un bilancio pesantissimo per la più grave Strage di civili causata dalla guerra nella regione di Kharkiv , in Ucraina. C'è anche un bambino ...

Unache ha raso al suolo un villaggio. Eppure Mosca nega: L'esercito russo colpisce solo ... 'Continuiamo a sostenere che l'esercito russo non colpisce obiettivi. Gli attacchi colpiscono le ...Secondo l'Osservatorio Onu per i diritti umani, in Ucraina sono quasi diecimila le vittimedal febbraio 2022. Solo ieri l'ennesimaa Kupiansk, dove hanno perso la vita sotto i missili ...

L'esercito russo colpisce solo obiettivi militari. Lo ha ripetuto il Cremlino dopo il bombardamento del villaggio ucraino di Hroza.