Stipendi docenti e Ata precari | due emissioni di pagamento previste per ottobre Indicazioni ufficiose NoiPa

docenti e ATA assunti a tempo indeterminato visualizzano da oggi, a scaglioni, l’ importo spettante per il mese di ottobre 2023 . In attesa ...

In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, la rete Eurydice ha presentato il suo Rapporto annuale Teachers’ and School Heads’ Salaries ...

... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola " Instagram: https://www.instagram.com/tecnicascuola/ Twitter: https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #...indipendente scuola e ambiente) per l'intera giornata di venerdì 6 ottobre è rivolto ai, ... " il recupero dell'inflazione manifestatasi in questi mesi" , congrui aumenti degli. " A ...

Stipendi docenti: differenze significative tra i Paesi europei EuNews

Stipendi di insegnanti e capi di istituto in Europa: un'analisi in chiave ... Indire

Dichiarazione dei servizi pre-ruolo; Domanda di riconoscimento dei servizi: in questo caso per i docenti occorre allegare anche il titolo di studio necessario per l’insegnamento per cui si richiede il ...Lo sciopero indetto dal Sindacato indipendente scuola e ambiente per l’intera giornata di venerdì 6 ottobre è rivolto ai docenti, ai dirigenti e al personale Ata. Tra le motivazioni legate all’agitazi ...