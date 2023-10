Stefano Di Martino | la scritta hot sulla sua torta di compleanno e le reazioni FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nelle ultime ore si sta parlando molto diDee dellahotsuadiche ha generato una serie di commenti sui social network diventando virale. Sul dolce c’era scritto un “W la Fica” che è stato considerato un po’ troppo forte da molti. Nelle immagini pubblicate sui social networke i suoi amici hanno riso di gusto e scherzato Il ballerino, che il 3 ottobre scorso ha compiuto 34 anni, è tornato a Napoli per prolungare i suoi festeggiamenti dopo una notte a Milano, che ormai è sua seconda casa. Non sappiamo però se la scelta dellasia stata presa dao se qualcuno dei suoi amici si sia divertito per far sorridere tutti i ...