Stefano De Martino festeggia 34 anni | fa discutere la scritta sulla sua torta a sorpresa Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ha appena compiuto 34De, l’ex ballerino di Amici, volto di punta di Rai Due ormai da diversi. Per l’occasione il conduttore ha riunito tutti i suoi amici che hanno pensato bene (per aiutare, inconsapevoli, ancora di più il gossip!) di organizzare una divertenteche sta creando molto rumore sul web!si è visto arrivare unacon unache non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: Viva la f*** Dopo l’imbarazzo iniziale, DeMa ha accolto il dolce al cioccolato con il sorriso e si è scatenato nelle danze! Presente aimenti anche Martina Trivelli, la ragazza che sta frequentando dopo la (nuova) rottura con l’ex moglie Belen Rodriguez. I due ormai non ...