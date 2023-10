Spread oltre quota 200 | i mercati attaccano l' Italia Piazza Affari positiva | ma la tensione sale ancora

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non si ferma lasui titoli di statoni. Lo, il differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi, è salito sopra200, dopo che già nella giornata di ieri aveva superato quella soglia salvo poi ripiegare a 198. La sensazione è che icontinuino a diffidare delle mosse del governo. Secondo alcune ricostruzioni, lo "statalismo di destra" messo in atto con la tassa sugli extra-profitti ha convinto i poteri finanziari che la premier e il suo esecutivo non sono esattamente benevoli con il mondo delle borse.