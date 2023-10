Spread Btp - Bund prosegue a 204 punti | il rendimento al 5%

Attesa per i dati sul mercato del lavoro Usa. Migliori delle attese gli ordini alle industrie tedesche. Bene l'Asia ma Tokyo chiude in rosso. Poco ...

Il difficile rapporto fra Governo di centro-destra e Mercati finanziari torna in primo piano, parallelamente al deteriorarsi del quadro ...

Avvio in rialzo per le borse in Europa, Milano +0,31% Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre superando quota 200 punti base, e si attesta a 202 ...