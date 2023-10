Spread Btp-Bund apre oltre 200 punti | rendimento al 4 | 92%

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Avvio in rialzo per le borse in Europa, Milano +0,31% Lotra Btp etedeschisuperando quota 200base, e si attesta a 202, rispetto alla chiusura di ieri a 200. Ildel titolo decennale italiano balza invece al 4,92%. Europain rialzo, Milano +0,31% Le principali Borse europee aprono l'ultima seduta della settimana in rialzo. Piazza Affari, nei primi minuti di scambi avanza dello 0,31% a 27.575, Francoforte segna +0,28%, Londra +0,36% e Parigi +0,26%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei 225 termina invece le contrattazioni lasciando sul terreno lo 0,07% a 31.030.