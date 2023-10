Spoiler Io Canto | giudici | coach e conduttore

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivoFedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo Donnamaria Anticipazioni eIo: svelati i giurati, il presentatore e idelle squadre. Ecco tutto ciò che vorresti sapere sul programmaIO: TUTTE LE NEWS SULLA TRASMISSIONE CONDOTTA DA GERRY SCOTTI- Incredibilisulla nuova edizione di Io, l’amatissima trasmissione targata Mediaset e presentata da Gerry Scotti. Scopriamo insieme tutte le news, che rivelano ai telespettatori che l’ex opinionista del GF VIP 7, Orietta Berti, sarà in giuria insieme ad altri tre ...