Spiace dare ragione a Salvini | ma un magistrato non può essere compromesso da comportamenti militanti

(Di venerdì 6 ottobre 2023)sostenere il senatore Matteo, specie in merito alla sua tenuta disgraziatissima del ministero dell’Interno nel famigerato 20... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Marco Parolo , ex centrocampista della Lazio e oggi opinionista per DAZN ha parlato a calciomercato.it della partenza di Milinkovic-Savic Marco ...

“Il memorandum con la Tunisia è stato un flop totale non solo per i continui flussi migratori ma anche per la situazione che si è creata a ...

iniziare una giornata di lavoro smentendo il tentativo di alcuni quotidiani di inventare ... e cioè che i tecnici stanno verificando ciò che possiamoe, con realistica obiettività , ho ......E ci stiamo preoccupando di trovare una compensazione da chiacchiericcio da bar al fine diuno ... Siamo felici di poter riconsegnare Le Naiadi all' Abruzzo, ciper il rammarico del ...

L'a.d. Blazquez e la ricetta Genoa: "Altro che salvezza. E vi dico che Frendrup..." La Gazzetta dello Sport

New Basket Brindisi, coach Corbani ''Spiace molto esordire così ... Basketmarche.it

Una casta è una casta. Non è obbligata a portare il codino, ma se porta la toga il riserbo è essenziale, decisivo. Per questo il leader della Lega sul caso della giudice Apostolico dice cose ...Quindi, ieri non ho fatto altro che ribadire le sue parole, e cioè che i tecnici stanno verificando ciò che possiamo dare e, con realistica obiettività ... sui giornali o per fare malevole illazioni.