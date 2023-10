(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sono in arrivo le "emanate" dalla premier Giorgiaindirizzate ai" per avviare celermente" il percorso di monitoraggio e revisione della spesa pubblica. Lo ha spiegato, come ...

Che il governo volesse ricorrere alla spending review per finanziare una parte della manovra era cosa nota. Così come si sapeva che difficilmente i ...

Il viceministro Leo assicura: "Tesoretto da 10 miliardi per rinnovi contrattuali e missioni internazionali". Con i risparmi per 2 miliardi promessi ...

Sulla kermesse azzurra piomba la quietanza di Paolo Berlusconi : "Il partito si sostenga da solo". La metà dei parlamentari azzurri però non è in ...

Sulla kermesse azzurra piomba la quietanza di Paolo Berlusconi : "Il partito si sostenga da solo". La metà dei parlamentari azzurri però non è in ...

Circa 23,5 miliardi di euro di Deficit in 3 anni, Pil in aumento, 2 miliardi di tagli alla spesa nei Ministeri e privatizzazioni per 20 miliardi. È ...

Sono in arrivo le "linee guida emanate" dalla premier Giorgia Meloni indirizzate ai ministri" per avviare celermente" il percorso di monitoraggio e revisione della spesa pubblica.... come abbiamo imparato in questi anni, non gradisce molto entrate fumose come condoni o. Il governo nella legge di Bilancio dovrebbe inserire, tra le voci in entrata, 3 miliardi del ...

Spending review, arrivano le linee guida di Meloni ai ministri Agenzia ANSA

Spending review, arrivano le linee guida di Meloni ai ministri La Prealpina

Sono in arrivo le "linee guida emanate" dalla premier Giorgia Meloni indirizzate ai ministri" per avviare celermente" il percorso di monitoraggio e revisione della spesa pubblica. (ANSA) ...Il governo è alle prese con i dettagli della manovra finanziaria in un periodo denso di appuntamenti con i giudizi delle agenzie di rating. Il debito pubblico italiano è tra i più alti al mondo, ma il ...