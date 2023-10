Sparo in centro a Bollate | carabinieri con giubbotto antiproiettile

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Unoin pieno, con l’immediato intervento diin, ha creato momenti di comprensibile paura questo pomeriggio in quello che è conosciuto come il “Cantùn Sciatìn”. Tutto è successo poco prima delle 17 nella piazza centrale di, che si trova tra la Biblioteca e il municipio.a ...

Ha dell'assurdo quanto successo in un B&B ina Taranto la scorsa notte. La Polizia, dopo la segnalazione del proprietario, sarebbe ... La vicenda Il tutto parte dal presunto rumore di unoda ...Poi il criminale la rintracciò di nuovo neldella città. Era vestita come una hippy o una zingara. Fu riconosciuta per le sue gambe snelle e snervanti e per i lobi delle orecchie allungati. ...

Spari in un centro commerciale a Bangkok: la reazione shock di una ragazza in diretta La7

Aggressione in un centro commerciale di Bangkok: gli spari e il fuggi fuggi generale Corriere TV

Rustega, la denuncia di Catia Bragagnolo: «Mi ha centrato con un pallino e poi mi ha urlato contro, allora ho chiamato i carabinieri. Nella stagione della caccia, chi vive in queste campagne ormai ha ...Guido Gianni si farà 13 anni di carcere per aver ucciso due ladri. Salvini lo difese. A firmare la condanna fu Iolanda Apostolico ...