Spalletti per Malta e Inghilterra convoca Udogie

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ventisette azzurriti dal c.t. Lucianoper le gare dell’Italia controdi sabato 14 ottobre (in programma a Bari) e contro l’martedì 17 a Wembley. Primazione per, difensore del Tottenham, mentre ritornano in azzurro Bonaventura e Kean. Fuori gli acciaccati Retegui e Immobile. Di seguito la lista completa deiti. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham) Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny...

Il commissario tecnico dell’ Italia , Luciano Spalletti , ha diramato le convocazioni per le sfide contro Malta e Inghilterra , valevoli per le ...

Luciano Spalletti ha reso noti i Convocati dell’ Italia in vista del doppio impegno azzurro contro Malta e Inghilterra L’ Italia scenderà in campo ...

#Nazionale La lista dei 27 convocati del Ct Luciano #le qualificazioni a EURO 2024 - 14 ottobre Bari - 17 ottobre Londra https://t.co/W7hGOh1OTM #Azzurri #...Lucianoha scelto. Sono 27 i giocatori convocati dal ct della nazionalele gare di qualificazione all'Europeo dell'Italia contro Malta sabato 14 ottobre e contro l'Inghilterra martedì 17 ottobre.

Italia, 27 convocati da Spalletti per Malta e Inghilterra: Udogie, prima volta, out Immobile La Gazzetta dello Sport

Nazionale, i convocati di Spalletti: torna Berardi, out Immobile - Sportmediaset Sport Mediaset

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sosta nazionali prevista per la prossima settimana. Nella sua nuova Italia ci saranno 6 giocatori dell’Inter. CONVOCATI – Notizie non ...Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è diventato cittadino italiano. Il polacco che risiede da più di 10 anni nel nostro paese, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l' ...