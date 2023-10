Spalletti ha fatto fuori Immobile c’è qualcosa che non sappiamo Convocato Gatti

(Di venerdì 6 ottobre 2023)e la Figc hanno reso pubblica la lista dei convocati per le partite d’interesse della Nazionale. Gli Azzurri scelti, ruolo per ruolo, sono i seguenti: Portieri Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico(Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham); Centrocampisti Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori ...

Le parole di Luciano Spalletti all’ Italia femminile in occasione dell’insediamento di Andrea Soncin come ct Il ct dell’ Italia Luciano Spalletti ...

L’ex allenatore del Napoli in vista delle prossime gare della Nazionale va in tutti gli stadi per valutare chi convocare Tra circa due settimane la ...

Ma non solo:ha dioperato una piccola rivoluzion e, escludendo Politano, Toloi e Spinazzola, non confermando Romagnoli e Casale e ignorando Orsolini, fresco di una tripletta con la ...L'Italia pronta ad affrontare Malta e Inghilterra per le qualificazioni ad Euro 2024.hale sue scelte: decisione presa su Chiesa e ImmobileLucianoha diramato l'elenco dei convocati per quelli che saranno i match numero tre e quattro per lui alla guida della ...

Szczesny e il retroscena con Spalletti alla Roma: "Ecco cosa mi ha fatto fare" Corriere dello Sport

Szczesny e l'aneddoto con Spalletti ai tempi della Roma: “Così sono ... ForzaRoma.info

Luciano Spalletti ha annunciato i nomi dei convocati dell’Italia per le partite con Malta e Inghilterra. Fuori gli infortunati Immobile e Retegui. Tornano Berardi e Scamacca.Blog Calciomercato.com: “A me egli ascolti non me ne frega più niente, tutto quello che dovevo fare l’ho fatto. Ho condotto Stop And Go il sabato pomeriggio su ...