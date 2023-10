Space economy | grandi affari tra le stelle

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Laha una crescita imponente, con un mercato globale - nel 2022 - di 546 miliardi di dollari. Questo perché la tecnologia su cui si basa è sempre più richiesta: nell’esplorazione di corpi celesti come in comparti quali energia, meteo, agricoltura, assicurazioni, trasporti... Un settore strategico in cui l’Italia vanta un ruolo di primo piano. È un settore che non si è fermato nemmeno con il Covid, né ha sofferto della carenza di materie prime. La cosiddettamarcia a pieno ritmo grazie alle infinite potenzialità di applicazione. Tant’è che accanto agli attori tradizionali, un numero crescente di aziende «non-» stanno oggi sviluppando prodotti e soluzioni per applicazioni nel cosmo. Al tempo stesso la platea dei clienti, in larga misura ancora di natura istituzionale, si ...

Master in "Space Economy". È l'ultima frontiera, della Luiss Business School, che ha introdotto, un Master in Space Economy per creare profili manageriali con un'ampia e approfondita conoscenza dei contesti ...

