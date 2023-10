Southgate contro il Var | «Non ha risolto nessun problema»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le parole di Gareth, ct dell’Inghilterra, sull’utilizzo del mondo del Var nel mondo del calcio. I dettagli Garethha parlato dell’utilizzo del Var dopo i problemi in Tottenham-Liverpool di Premier League. LE PAROLE – «Non ero d’accordo fin dall’inizio e non mi piace. Dovremmo semplicemente accettare le decisioni degli arbitri. Quanto ero un bambino ho sempre pensato che la decisione dell’arbitro fosse definitiva, sia che fossi d’accordo sia che fossi in disaccordo. Ma è improbabile che si possa tornare a un mondo in cui non c’è la tecnologia come parte del processo decisionale anche se un tempo tutti andavano al pub e si lamentavano dell’arbitro e continuano a farlo nonostante le innovazioni. Quindi non sono sicuro di cosa abbiamocon l’introduzione del VAR. So però che se non ci fosse la gente ...