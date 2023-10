Sostenibilità | Razeto Hitachi | Nostra missione soluzioni sempre più efficienti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Milano, 06 ott. - (Adnkronos) - “E' stato detto in molte occasioni che il trasporto su rotaia è uno dei più tecnologici che ci sia. Quanto sia sostenibile dipende da come lo facciamo: e questa è la vera differenza. Dipende da come viene fatto il treno, da come vengono scelti i materiali, da come coinvolgiamo tutti i fornitori rispetto agli stessi obiettivi che ci siamo posti noi”. Lo ha detto Andrea, Director of CSR & Sustainability diRail, intervenendo al panel “Infrastrutture edel territorio” all'11a edizione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, all'Università Bocconi di Milano. “Non c'è solo il treno. C'è anche l'efficienza del trasporto, l'efficienza di come utilizziamo l'energia impiegata nel treno. Quindi ladiè quella di proporre ...