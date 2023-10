Sorrento | Pichetto Fratin | “Sciopero per il clima? I ragazzi usano tecnologie energivore”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Iprotestano, ma lo fanno utilizzando lo smartphone e le nuove, e i server che utilizzano sono i più grandi divoratori di energia che ci siano. Ricevo quotidianamente proteste contro il fotovoltaico e contro l’eolico, ma l’energia in qualche modo bisogna produrla. Io dico con rammarico che non riusciamo a rinunciare ai combustibili fossili”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, sulloper ildei giovani dei Fridays For Future. Il ministro si è collegato in videoconferenza al dibattito sulD’Autore, la rassegna culturale promossa da Vis Factor con il patrocinio dal Comune. “I giovani hanno una percezione che determina ...