Solo a Roma il bus si paga a bordo Gualtieri spara un’altra balla

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Trovare risultati da rivendicare nei primi due anni da sindaco diper Robertonon deve essere facile. E così è costretta arla grossa su alcune delle misure effettivamente introdotte nella città per provare a convincere gli elettori del suo buon lavoro per la Capitale. Peccato, però, che l’ultimo tentativo si sia trasformato in un boomerang. Il sindaco disi vanta del sistema Tap & Go sui mezzi pubblici. Ma è già presente in moltissime città italiane Il tema è quello del sistema Tap & Go, grazie al quale è possibilere il biglietto su tutti gli autobus della flotta Atac (oltre che sulle metropolitane e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale) con carte di credito, di debito e prete, senza dover acquistare un ...

C?è stato oggi in una banca di Roma l?incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti per la riconsegna dei Rolex . La showgirl, però, ne ha riportati solo ...

C?è stato oggi in una banca di Roma l?incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti per la riconsegna dei Rolex . La showgirl, però, ne ha riportati solo ...

La vittoria numero 150 in Europa, un poker che vale il primo posto insieme alla Slavia Praga e mette i giallorossi sulla rotta per la ...

“Veniamo additati per fare spesso opposizione pregiudiziale , non sarà il caso di Domani . Sarà una manifestazione ampissima, quasi senza precedenti. ...

...Fiumicino e Ciampino. Agevolazioni in particolare in alcuni negozi, mercati e agriturismi che aderiscono alla convenzione sottoscritta di viale Trastevere con l'Associazione Coldiretti. "È...... del resto, giovedì in mattinata era stata chiara, definendo l' accordo raggiunto a Bruxelles...il decreto migranti Una buona notizia per il capo del governo italiano è arrivata anche da: il ...

Europa League, Roma-Servette 4-0: ed è poker giallorosso RaiNews

Roma-Servette, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv Sky Sport

ROMA – La ‘Carovana della Prevenzione‘ di Komen Italia ... Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano infatti le neoplasie più frequenti per le donne: 1 donna ...A Roma mancano i taxi, le adesioni per la doppia guida vanno a rilento, ma nella Capitale servono più licenze nel minor tempo possibile: si prepara ...