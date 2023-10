commenta A) un uomo è stato ferito gravemente con un colpo d'arma da fuoco. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Niguarda con una ferita da proiettile all'addome. L'uomo, un ...Nella regione, risulterebbero operativi 25 locali di 'ndrangheta nelle province di(locali di, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico - Buccinasco, Pioltello, Rho,, Legnano), Como (...

Solaro (Milano), uomo ferito gravemente da un colpo di pistola TGCOM

Culture in dialogo a Solaro: “Pierre e Mohamed” – Chiesa di Milano Diocesi di MIlano

Era per strada, vicino a un parcheggio, l’addome ricoperto di sangue a causa di un proiettile. È stato trovato così un uomo di origini magrebine in via Cinque Giornate, nel comune milanese di Solaro.SOLARO – Sparatoria oggi alle 20.20 in via 5 giornate a Solaro: risulta che vi sia una persona ferita gravemente. E’ successo tutto in zona San Pietro, area residenziale alla periferia cittadina, ed i ...