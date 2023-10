Snowboardcross | gli azzurri continuano la preparazione con il raduno allo Stelvio

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Continua la fase dialla nuova stagione di Coppa del Mondo per la nazionale italiana di. La prossima settimana da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre glisaranno presenti sul ghiacciaio del Passo delloper unsotto la guida del direttore tecnico Cesare Pisoni.saranno presenti tutti i componenti del Gruppo A della nazionale. Per il settore maschile sono stati convocati Omar Visintin, Lorenzo Somariva, Tommaso Leoni, Filippo Ferrari, Luca Abbati, Devin Castello, Niccolò Colturi; mentre al femminile Michela Moioli, Michele Godino, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Sofia Groblechner e Marika Savoldelli. La Coppa del Mondo 2023-2024 comincerà il 2 Dicembre in Francia a Lex Deux Alpes, per poi ...