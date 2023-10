Smog | un assassino invisibile da 140 morti al giorno in Italia

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In, louccide circa 140 persone alcon una media 53 mila decessi prematuri l’anno. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), nel mondo quasi 7 milioni di persone ogni anno muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico, presente sia nell’ambiente esterno che dentro casa. Un fattore non da poco dato che, in Europa, esso rappresenta il principale fattore di rischio per la salute Segui su affarni.it