Skeleton | CdM | azzurri in raduno a Lillehammer per preparare la nuova stagione

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Maurizio Oioli, direttore tecnico, ha diramato le convocazioni per ildelle squadre di Coppa del mondo e di Coppa Europa diin programma adal 10 al 23 ottobre. Allenamento in pista per gli, che vorrannoal meglio i primi appuntamenti della. La Coppa del Mondo inizierà il 17 novembre a Yanquing, in Cina, mentre la Coppa Europa prenderà il via l’1 dicembre a Bludenz, in Austria. Di seguito l’elenco dei convocati per il: Mattia Gaspari, Gabriele Marenchini, Manuel Schwaerzer, Pietro Drovanti, Andrea Monti, Lorenzo Conti, Giovanni Marchetti, Amedeo Bagnis, Valentina Margaglio, Alessia Gatti, Alessandra Fumagalli, Alessia Crippa e Angel Osakue. SportFace.