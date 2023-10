Siviglia vs Rayo Vallecano – probabili formazioni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilcercherà di tornare a vincere nella massima serie spagnola quando sabato 7 ottobre sera accoglierà ilall’Estadio Ramon. I padroni di casa hanno avuto un inizio di stagione deludente, raccogliendo solo sette punti in sette partite per sedersi al 15° posto nella classifica della Liga, mentre ilè in ottava posizione, raccogliendo 12 punti nelle prime otto partite del 2023-24. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè arrivato quarto nella Liga per tre volte di fila tra il 2020 e il 2022, ma la scorsa stagione si ...

Il Siviglia torna dalla trasferta in Olanda col PSV rinfrancato per la buona prestazione ma molto deluso per aver visto la vittoria sfumare proprio ...

Vallecano è una partita della nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. C'è sicuramente amarezza in casadopo il ...... VEN 29/09/2023 21:00 Barcellona vs(telecronaca di Stefano Borghi) SAB 30/09/2023 14:00 Getafe vs Villarreal (telecronaca in lingua inglese) SAB 30/09/2023 16:15Vallecano vs Maiorca (...

Siviglia-Rayo Vallecano (sabato 07 ottobre 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli andalusi cer... Infobetting

Siviglia-Rayo Vallecano, il pronostico de LaLiga: un Under come ... Footballnews24.it

Nell'ottava giornata della Liga spagnola, le Merengues scavalcano i blaugrana in vetta alla classifica. Il Villarreal in 10 pareggia in casa del Getafe ...Rayo Vallecano e Maiorca opposte l'una all'altra nell'ottava giornata de LaLiga: di seguito il pronostico e le tre giocate consigliate da FootballNews24 ...