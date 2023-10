Siviglia-Rayo Vallecano sabato 07 ottobre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Gli andalusi cercano una vittoria

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Iltorna dalla trasferta in Olanda col PSV rinfrancato per la buona prestazione ma molto deluso per aver visto lasfumare proprio all’ultimo secondo; laavrebbe messo in discesa il cammino europeo e sarebbe stata fondamentale ma la squadra di Bosz non ha mollato fino all’ultimo secondo e glisono stati InfoBetting: Scommesse Sportive e

... VEN 29/09/2023 21:00 Barcellona vs(telecronaca di Stefano Borghi) SAB 30/09/2023 14:00 Getafe vs Villarreal (telecronaca in lingua inglese) SAB 30/09/2023 16:15Vallecano vs Maiorca (......temperature in quel di. Questo il programma completo modificato per l'ottava giornata di LaLiga EA Sports:Venerdì 29:21.00 Barcellona - SivigliaSabato 30:14:00 Getafe - Villarreal16.15...

Classifica marcatori ponderata estero 04/10: Bowen si prende il ... Lega Seria A

LaLiga - Il Madrid vola in vetta. Barcellona-Siviglia 1-0, blaugrana vittorioso con un'autorete di... Voce Giallo Rossa

Nell'ottava giornata della Liga spagnola, le Merengues scavalcano i blaugrana in vetta alla classifica. Il Villarreal in 10 pareggia in casa del Getafe ...Rayo Vallecano e Maiorca opposte l'una all'altra nell'ottava giornata de LaLiga: di seguito il pronostico e le tre giocate consigliate da FootballNews24 ...