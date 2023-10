(Di venerdì 6 ottobre 2023) Momento d'oro quello che sta vivendo Jannikfresco vincitore dell 'Atp 500 di Pechino e numero 4 al mondo. Il tennista azzurro in finale ha battuto Daniil Medvedev per la prima volta in ...

Delle inspiegabili polemiche non se ne cura. E sembra aver ritrovato la forma migliore, nonostante l’influenza con cui era sbarcato in Cina: Jannik ...

Momento d'oro quello che sta vivendo Jannikfresco vincitore dell 'Atp 500 di Pechino e numero 4 al mondo. Il tennista azzurro in finale ha battuto Daniil Medvedev per la prima volta in carriera e in semifinale è riuscito a superare ......affascinato il mondo intero con la potenza dei suoi colpi e la determinazione di uno. saranno 6 quelli impegnati fin dal primo turno, di cui uno - Jannik- inserito fra i primi ...

Sinner schiacciasassi: li ha battuti tutti tranne due, ecco chi sono Corriere dello Sport

Sinner schiacciasassi a Pechino: a Nishioka concede appena due game. Ai quarti c’è Dimitrov Il Fatto Quotidiano

Di Marco Calabresi Debutto con vittoria in Cina per l’altoatesino dopo il successo contro il britannico in tre set: Sinner in preda ai crampi, l’avversario lo imita mentre è… Leggi ...Due game per prendere le misure, un set a scavare il primo solco e un secondo per dilagare. Jannik Sinner batte in due set il giapponese Yoshihito Nishioka - 62 60 - e approda così ai quarti ...