Sinistra spudorata | vengono smascherati e rigirano la frittata Bonelli in procura per il video di Salvini

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il verde Angeloha fatto l’ennesima passeggiata in. Stavolta per presentare un esposto controe ilche smaschera la toga rossa Iolanda Apostolico in piazza con i centri sociali. Per lala giudice Apostolico è una “vittima” Laha confezionato già nella giornata di ieri il racconto vittimistico che mira a rigirare la: non è la giudice che si è esposta politicamente ledendo il principio della terzietà del magistrato ma èche ha usufruito di una schedatura della polizia. Il passo ulteriore è sempre lo stesso: saremmo in un clima di regime, di persecuzione e di repressione. Mentre la verità è che parte della magistratura orientata amostra senza vergogna la sua ...