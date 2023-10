Sindaco di Bergamo | il centrodestra macina candidati | da Agnelli a Tiraboschi | passando per il “no” di Zanetti E spunta una nuova lista

(Di venerdì 6 ottobre 2023). Altro giro, altra corsa. Ilcittadino continua la ricerca del candidato migliore per correre e vincere la partita delle amministrative del 2024 in città. E lo fa continuando a vagliare una serie di nomi e cognomi pescati nel mondo del civismo. La sfida è importante e i vertici di tutte e tre le forze di coalizione lo sanno perfettamente, dain giù. Una consapevolezza tale da far muovere, nelle ultime settimane, anche i soloni del partito che pare abbiano pure fatto da suggeritori ai referenti sul territorio e da spingere gli stessi, in particolare quelli di Fratelli d’Italia, ad allungare pizzini con tanto di pretendenti alla poltrona di Palazzo Frizzoni. Del resto il partito con la fiamma che arde – non tanto sul simbolo, ma nell’animo di chi la rappresenta – è il primo a livello nazionale e sembra ...

Collini, aspirante nella lista 'Famiglia Unita', ha intenzione di costruire un grande ... 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Nessuna remora per il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori (e per il gruppo Pd) a votare un ordine del giorno proposto dalla Lega che reclama l'utilizzo dei militari per controllare il territorio comunale