Simone Nolasco svela perché ha lasciato il corpo di ballo di Amici

non è presente nel cast dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi quest'anno. Un'assenza che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori, abituati da anni a ...Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici , che andrà in onda domenica 8 ottobre 2023 su Canale 5 . Tra i grandi assenti c'è sicuramente il ballerino professionistache, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, ha rotto il silenzio sulla sua assenza nel corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi . La verità diA ...

Simone Nolasco non tornerà come ballerino professionista ad ... Fanpage.it

Amici 23, Simone Nolasco fuori dal cast dei ballerini professionisti ... ComingSoon.it

Simone Nolasco non fa parte del cast della nuova edizione di Amici, il noto ballerino sui social svela il motivo della sua assenza ...Simone Nolasco non figura quest’anno tra i ballerini professionisti del famoso talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. La sua mancanza ha destato notevole curiosità tra gli spettatori del ...