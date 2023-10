Simone Biles VI | regno imperituro | dominio totale ai Mondiali di ginnastica artistica Alice D’Amato stupenda quinta!

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ha inscenato uno dei ritorni più luminosi della storia dello sport internazionale e si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. La Reginetta della Polvere di Magnesio aveva abbandonato le scene dopo la nota crisi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per due anni non si era più vista in pedana, prendendo quel tempo per ritrovare se stessa e anche per sposarsi. Una volta riabbracciata la palestra dopo un paio di anni di inattività, la fuoriclasse statunitense ha ripreso prontamente confidenza con il suo habitat naturale e ha dimostrato ancora una volta perché è la ginnasta più forte di tutti i tempi.ha trionfato allo Sportpaleis di Anversa, dove dieci anni fa conquistò il suo primo titolo iridato sul giro completo. Quello odierno è addirittura il sesto sigillo ...

