Siete pronti per una nuova manifestazione del Pd contro “la destra”?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma, 6 ott – Il Pd organizza unapiù o meno come Armani una sfilata. Ora Elly Schlein annuncia la prossima, prevista per l’11 novembre, ma noi siamo dei maghi e vi raccontiamo esattamente cosa succederà. Il Pd e l’ennesimaCi saranno tutti, affratellati come sempre. Elly Schlein annuncia: “Il primo anno di governo Meloni si chiude con un autunno di mobilitazione e di proteste. Ora si sono accorti che la coperta è corta, ma il governo se l’è accorciata da solo, facendo 14 condoni e non incrementando la lotta all’evasione, non aiutando lavoratori e pensionati che pagano anche per i furbetti che non lo fanno”. Il Pd organizza lae i suoi satelliti sonoa urlare “Presente!”. Ci saranno Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, figuriamoci se potranno mai mancare. I quali però ...